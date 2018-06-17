В администрации Порошенко опровергли подготовку законопроекта о правах ЛГБТ-сообщества

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Администрация президента Украины опровергла информацию евродепутата Ребекки Хармс о том, что глава государства Петр Порошенко на следующей неделе в рамках европейских законодательных стандартов представит в Верховную раду проект закона о правах представителей ЛГБТ-сообщества.

"Никто ей [евродепутату Ребекке Хармс] не звонил. Скорее всего, кто-то ее так разыграл", - сказали УНН в администрации Порошенко.

Ранее в воскресенье Хармс на своей странице в Twitter сообщила, что ей позвонили из администрации Порошенко и сообщили, что глава украинского государства подаст в парламент проект соответствующего закона уже на следующей неделе. Однако позднее Хармс написала, что она и ее офис были дезинформированы и получали сфабрикованные данные о готовящемся законопроекте по не принадлежащим украинским властям телефонам и электронным адресам.

В воскресенье в центре Киева состоялся "Марш равенства", участие в котором приняли несколько тысяч человек. Перед началом марша были задержаны 56 националистов, пытавшихся помешать его проведению.

Против акции в поддержку ЛГБТ-сообщества активно выступали радикалы и церковь, призывая Порошенко запретить ее. Однако президент заявил, что он против запрета и считает, что в стране необходимо строить толерантное, демократическое и европейское общество.

Предыдущие подобные акции в поддержку ЛГБТ-сообщества на Украине сопровождались провокациями и серьезными стычками с националистами.