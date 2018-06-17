Глава МИД ФРГ: продление перемирия в Афганистане заслуживает уважения мирового сообщества

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Решение президента Афганистана Ашрафа Гани продлить режим прекращения огня с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в связи с праздником Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) заслуживает уважения и поддержки мирового сообщества. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

"Этот очередной смелый шаг - после исторического предложения о мирных переговорах - заслуживает признания и поддержки всего международного сообщества", - считает он. "Страна, десятилетиями страдающая от насилия, питает надежду на возможный мир", - подчеркнул Маас.

"Я призываю обе стороны соблюдать режим прекращения огня, продлить его и теперь, прежде всего, вступить в прямые мирные переговоры", - заявил министр. Он подчеркнул, что такой диалог мог бы включать обсуждение всех тем, "в том числе будущей гражданской и военной роли международных партнеров Афганистана".

"Мир не установить за одну ночь, это требует терпения и осторожности", - подчеркнул Маас. Он осудил теракт, который произошел на встрече боевиков "Талибан" с представителями афганских сил безопасности в восточной провинции Нангархар. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Следует бороться с этими презирающими человеческое достоинство международными террористами", - отметил он, заверив афганский народ в поддержке усилий по урегулированию конфликта в Афганистане.

7 июня Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан" по случаю окончания рамадана и праздника Ид аль-фитр, которое продлится с 12 июня по 19 июня. Как сообщает агентство Reuters, в свою очередь талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось в пятницу. В субботу в ходе обращения к народу Гани объявил о том, что режим прекращения огня будет продлен. Срок, на который продлевается действующее перемирие, не уточняется.