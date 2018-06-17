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Reuters: власти Афганистана продлили на 10 дней режим прекращения огня с талибами

Международная панорама
17 июня, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что представители "Талибана" отвергли предложение о режиме прекращения огня

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ТАСС, 17 июня. Правительство Афганистана продлило в воскресенье в одностороннем порядке на 10 дней режим прекращения огня с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.

"Силы безопасности Афганистана могут защищать себя при любой атаке", - приводит агентство слова представителя офиса президента.

Ранее стало известно, что представители радикального движения "Талибан" отвергли предложение властей страны продлить режим прекращения огня.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан" по случаю окончания рамадана и праздника Ид аль-фитр, которое продлится с 12 июня по 19 июня. Как сообщает агентство Reuters, в свою очередь талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось в пятницу.

В субботу в ходе обращения к народу Гани объявил о том, что режим прекращения огня будет продлен.

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