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Израиль нанес удары в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров

Международная панорама
17 июня, 21:03 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 17, июня. /ТАСС

Информации о пострадавших пока нет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июня. /ТАСС/. Израильский самолет нанес в воскресенье удары по автомобилю и оборудованию группы радикалов, запускавших из сектора Газа через границу наполненные гелием воздушные шары с прикрепленными горящими предметами. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После осуществления выстрелов в сторону группы палестинцев, занятых в южной части сектора Газа запуском воздушных шаров с прикрепленными горящими предметами, самолет ВВС Израиля нанес удары по оборудованию, которое они использовали, а также по их автомобилю", - указали военные в распространенном коммюнике. Информации о пострадавших в результате этих ударов пока не поступало.

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Что стоит за обострением ситуации в секторе Газа

В ночь на воскресенье израильский беспилотник нанес удар в секторе Газа по автомобилю лидера одного из отрядов радикалов, занимавшихся запуском горящих воздушных змеев и наполненных гелием шаров в сторону Израиля. "Это теракты, которые подвергают опасности жителей южных районов Израиля", - подчеркнули тогда в армии и добавили, что считают правящее в палестинском приморском анклаве с 2007 года движение ХАМАС "ответственным за все, что происходит на территории сектора Газа".

Радикалы начали запускать горящих воздушных змеев и шары в сторону Израиля в ходе стартовавшей в конце марта у забора безопасности на границе сектора Газа массовой протестной акции, получившей название "Марш возвращения". Израильская армия уже смогла приспособить недорогие гражданские беспилотники для борьбы с этой угрозой, но не все шары удается перехватить. Ущерб от пожаров, вызванных ими на территории Израиля, по данным СМИ, уже исчисляется миллионами долларов.

В ходе стартовавшего 30 марта "Марша возвращения" арабы требуют осуществления права возвращения палестинских беженцев к родным очагам. Каждую пятницу демонстрации у границы сектора Газа оборачиваются столкновениями и беспорядками. Приуроченные к переносу посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая стычки стали самыми ожесточенными, в тот день в столкновениях с израильскими солдатами были убиты более 60 палестинцев. Всего, по данным палестинского минздрава, с 30 марта в стычках в приграничных с Израилем районах сектора Газа погибли более 120 арабов, более 13 тыс. жителей сектора получили ранения.

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