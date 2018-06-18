Избранный президент Колумбии заявил о необходимости изменений в соглашении о мире с РВСК

ТАСС, 18 июня. Избранный президент Колумбии Иван Дуке заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с бывшей повстанческой организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, выступая перед своими сторонниками после объявления результатов выборов.

"Мы ценим этот мир, который нуждается в поправках, и эти поправки будут, чтобы настоящие жертвы были в центре внимания", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Caracol. "Мы гарантируем, что восторжествует правда, справедливость, будут выплачены компенсации, и что это не повторится", - добавил Дуке.

Предвыборные обещания

Избранный президент также повторил свои предвыборные обещания об усилении борьбы с коррупцией и наркоторговлей, повышении качества образования и здравоохранения, улучшении подготовки полиции и армии, а также снижении уровня преступности. "Мы должны сделать так, чтобы безопасность вернулась на улицы Колумбии", - заявил 41-летний политик.

Он также подчеркнул, что "приложит все усилия, чтобы объединить страну и не допустить расколов" в обществе. "Мы должны оставить позади то время, когда нас делили на сторонников и противников мира", - отметил избранный президент.

В то же время Дуке не стал затрагивать тему отношений с соседней Венесуэлой, которая неоднократно поднималась во время предвыборной кампании. Он, в частности, говорил о необходимости привлечь международное внимание к проблеме массовой миграции венесуэльцев в Колумбию, чтобы другие страны взяли часть бремени приема беженцев на себя. Избранный президент, который был одним из инициаторов обращения чилийских и колумбийских законодателей в Международный уголовный суд с иском против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, также заявлял, что не видит смысла в диалоге с действующим правительством соседней республики и обвинял его в нарушении прав человека.

Результаты выборов

Согласно данным, опубликованным на сайте Национального управления по записи актов гражданского состояния Колумбии, за Дуке проголосовали 53,97% избирателей, за его конкурента, экс-мэра Боготы Густаво Петро, выдвигавшегося от левой коалиции, - 41,81%. Против всех проголосовали 4,2%. Явка составила 53%.

По словам главы Национального управления по записи актов гражданского состояния Хуана Карлоса Галиндо, выборы прошли без серьезных инцидентов и стали самыми безопасными в истории страны.