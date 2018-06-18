СМИ: отряды сирийских курдов заняли район Дашиша на границе с Ираком

ТАСС, 18 июня. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которых составляют курдские бойцы, выбили террористов из района Дашиша на юго-востоке провинции Хасеке. В коммюнике СДС, переданном в понедельник агентством Firat , сообщается, что в Дашише находился крупный форпост террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Бойцы СДС начали наступление на юге Хасеке 14 дней назад, операция в этом пограничном с Ираком районе проводилась в координации с ВВС прозападной коалиции во главе с США.

По сведениям Firat, отряды СДС уничтожили более 30 террористов, в том числе нескольких полевых командиров. Они преследуют противника и находятся сейчас в трех км от границы с Ираком. В субботу был освобожден от банд ИГ населенный пункт Телль-Шаир.

В соседней провинции Дейр-эз-Зор террористы удерживают в своих руках три района - Хаджин, Эш-Шаафа и Суса. Всего после разгрома основных сил ИГ осенью 2017 года в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасеке, под их контролем остается менее 3% сирийской территории.