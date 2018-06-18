Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: отряды сирийских курдов заняли район Дашиша на границе с Ираком

Международная панорама
18 июня, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По данным агентства Firat, отряды СДС уничтожили более 30 террористов ИГ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 июня. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которых составляют курдские бойцы, выбили террористов из района Дашиша на юго-востоке провинции Хасеке. В коммюнике СДС, переданном в понедельник агентством Firat , сообщается, что в Дашише находился крупный форпост террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Бойцы СДС начали наступление на юге Хасеке 14 дней назад, операция в этом пограничном с Ираком районе проводилась в координации с ВВС прозападной коалиции во главе с США.

По сведениям Firat, отряды СДС уничтожили более 30 террористов, в том числе нескольких полевых командиров. Они преследуют противника и находятся сейчас в трех км от границы с Ираком. В субботу был освобожден от банд ИГ населенный пункт Телль-Шаир.

В соседней провинции Дейр-эз-Зор террористы удерживают в своих руках три района - Хаджин, Эш-Шаафа и Суса. Всего после разгрома основных сил ИГ осенью 2017 года в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасеке, под их контролем остается менее 3% сирийской территории.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Ирак Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
2
"Ъ": AliExpress откроет пункты выдачи в ста городах России
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
6
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
7
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости