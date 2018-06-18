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Польша рассчитывает завершить спор с Еврокомиссией о судебной реформе

Международная панорама
18 июня, 11:29 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 18, июня. /ТАСС

Представитель канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский отметил, что Варшава продемонстрировала желание найти компромиссное решение с Брюсселем

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ВАРШАВА, 18 июня. /ТАСС/. Визит в Польшу первого заместителя председателя Европейской комиссии (ЕК) Франса Тиммерманса должен стать заключительной стадией в споре, который ЕК ведет с Варшавой из-за проводимой правительством республики судебной реформы. Такое мнение высказал в понедельник в интервью Польскому агентству печати представитель канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский, комментируя проходящий визит Тиммерманса в страну.

"Это один из последних шансов для председателя Тиммерманса, чтобы завершить спор с Польшей на взаимовыгодных условиях. Это его шанс, но он должен показать, что действительно этого хочет, принимая во внимание поправки к реформе судебной системы, которые ввела польская сторона. Мы надеемся на обоюдную победу", - сказал Щерский.

По его словам, "миссия Еврокомиссии - действовать в интересах всего сообщества", поэтому Тиммерманс обязан стремиться к тому, чтобы прекратить противостояние с Польшей, а не углублять противоречия. Как считает Щерский, в последнее время польские власти достаточно откорректировали судебную реформу, продемонстрировав желание найти компромиссное решение.

20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы, которая может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС.

Польская судебная реформа вызвала беспокойство во многих европейских столицах, а также в ЕК, которая инициировала в отношении республики расследование. В июле одобрение судебной реформы в парламенте Польши спровоцировало акции протеста, в которых приняли участие свыше 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия "Закон и справедливость" пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны.

После этого в проект реформы были внесены поправки, парламент рассмотрел обновленные проекты законов. Однако диалог с Еврокомиссией продолжается, так как не все перемены ее удовлетворили. В случае выполнения постулатов ЕК готова отозвать запущенную против Польши санкционную процедуру.

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