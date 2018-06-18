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Вице-канцлер Австрии заявил о готовности Вены принять саммит РФ - США

Международная панорама
18 июня, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

При этом Хайнц-Кристиан Штрахе отметил, что в отношении подготовки к переговорам "все пока неточно"

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Австрия готова принять саммит глав России и США, но конкретных планов по организации такой встречи пока нет. Об этом вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", вышедшем в эфир в понедельник.

"Мы безопасное и нейтральное государство. Это дает возможность проводить на нашей территории встречи такого рода. Мы готовы помочь в проведении такой встречи и сейчас, а воспользуются ли этим предложением стороны или нет - зависит не от нас", - заявил он. Тем не менее, вице-канцлер отметил, что в отношении конкретной подготовки к переговорам "все пока неточно".

Газета The Wall Street Journal в начале июня сообщила со ссылкой на источники, что Путин рассматривал возможность организации встречи с Трампом в Вене летом этого года и обсуждал с канцлером Австрии Себастьяном Курцем эту тему в ходе визита в республику. Как утверждает газета, Курц заявил российскому лидеру, что свяжется с Трампом по этому поводу. Позднее в Белом доме подтвердили корреспонденту ТАСС, что Вена довела до сведения американской администрации свою готовность стать площадкой для саммита.

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Персоны
Трамп, Дональд Курц, Себастьян Путин, Владимир Владимирович
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