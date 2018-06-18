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Вице-канцлер Австрии пообещал помочь сближению ЕС с РФ во время председательства в союзе

Международная панорама
18 июня, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что в Вене приветствуют сближение с Москвой как на дипломатическом уровне, так и в сфере экономики и культуры

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Австрия планирует внести вклад в улучшение отношений ЕС с Россией после начала полугодового председательства страны в сообществе с 1 июля. Об этом вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", вышедшем в эфир в понедельник.

"Мы, австрийцы, готовы внести свой вклад в углубление отношений с Россией с тем, чтобы снова началось сближение. И Австрия приветствует сближение как на дипломатическом уровне, так и в сфере экономики и культуры", - сказал Штрахе, отвечая на вопрос о планах своей страны на грядущее председательство в ЕС. "Нам следует обращать внимание на то, что нас объединяет, а не вносит разлад", - отметил он.

"Мы должны общими усилиями искать пути выхода из украинского кризиса, необходимо обсуждать возможность встречи российского президента [Владимира] Путина и американского лидера [Дональда] Трампа в Вене. Вероятно, миротворческая миссия ООН на востоке Украины будет способствовать урегулированию конфликта, что в свою очередь позволит нам оставить санкции позади, - заявил вице-канцлер, - Если мы найдем мирное решение, которое будет устраивать обе стороны, то мы сможем перейти к долгосрочному и успешному экономическому сотрудничеству".

Также Штрахе отметил, что в следующие полгода Австрия приложит все усилия для того, чтобы обратить внимание стран Евросоюза на проблемы безопасности внешних границ, а также на важность сближения ЕС и балканских стран.

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