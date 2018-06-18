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Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить

Международная панорама
18 июня, 13:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, июня. /ТАСС

Экс-президент Украины также допустил возможность автономии Донбасса

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КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Украинская власть с целью прекращения конфликта должна учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить. Такое мнение высказал экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью, опубликованном в понедельник в издании "Украинская правда".

"Если мы попытаемся ее (неподконтрольную Киеву территорию Донбасса - прим. ТАСС) вернуть и сделать такой, как Киевская область - унитарно подчиненной, - они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно", - сказал он.

Кравчук полагает, что политика украинских властей по отношению к Донбассу должна измениться, он также допустил возможность автономии региона. "Возможно, но я не знаю точного ответа (относительно предоставления автономии - прим. ТАСС"), - подчеркнул он. - Я говорю, что не может быть такого, как было. Что делать? Надо посоветоваться, обсудить, может, провести референдум". Однако, по мнению Кравчука, без влияния Запада Украина "не сможет решить этот вопрос".

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