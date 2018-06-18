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СМИ: турецкие военные вошли в предместья сирийского города Манбидж

Международная панорама
18 июня, 15:15 дата обновления: 18 июня, 16:03 UTC+3

Это сделано в рамках договоренностей с США

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ТАСС, 18 июня. Контингент ВС Турции вошел в предместья сирийского города Манбидж в рамках договоренностей с США об обеспечении безопасности в этом регионе. Об этом в понедельник сообщает телеканал NTV со ссылкой на местные источники.

Канал демонстрирует в эфире фотографию с колонной военной техники с флагами Турции, стоящей на одной из дорог на равнинной местности. Отмечается, что турецкие солдаты "вышли к окраинам города".

14 июня Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие и американские военные на переговорах в Штутгарте 12-13 июня согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из Манбиджа. До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 4 июня провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которых стороны одобрили дорожную карту по отходу курдских формирований из "Сил народной самообороны" (СНС) из Манбиджа.

Манбидж на протяжении нескольких лет является предметом спора между Анкарой и Вашингтоном. Джозеф Байден в бытность вице-президентом США в 2016 году обещал, что все бойцы курдских формирований СНС, которые входят в состав коалиции "Силы демократической Сирии", покинут этот населенный пункт и перейдут на восточный берег реки Евфрат после освобождения Манбиджа от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". В Турции считают, что отряды СНС могут взять под свой контроль многокилометровую зону на границе двух стран.

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