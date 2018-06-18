Иракское ополчение обвинило западную коалицию в обстреле позиций на границе с Сирией

ТАСС, 18 июня. Иракские правительственные отряды "Аль-Хашд аш-Шааби" обвинили коалицию во главе с США в обстрелах своих позиций на границе с Сирией и гибели 22 бойцов ополчения.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальном сайте ополчения.

"В 22:00 по местному времени 17 июня американские самолеты нанесли удар по расположениям 45-й и 46-й артиллерийских бригад "Аль-Хашд аш-Шааби" вдоль границы с Сирией <...> жертвами нападения стали 22 человеке, 12 получили ранения", - отмечается в сообщении.