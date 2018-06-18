Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иракское ополчение обвинило западную коалицию в обстреле позиций на границе с Сирией

Международная панорама
18 июня, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Жертвами инцидента стали 22 человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 июня. Иракские правительственные отряды "Аль-Хашд аш-Шааби" обвинили коалицию во главе с США в обстрелах своих позиций на границе с Сирией и гибели 22 бойцов ополчения.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальном сайте ополчения.

"В 22:00 по местному времени 17 июня американские самолеты нанесли удар по расположениям 45-й и 46-й артиллерийских бригад "Аль-Хашд аш-Шааби" вдоль границы с Сирией <...> жертвами нападения стали 22 человеке, 12 получили ранения", - отмечается в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Санкции ЕС в отношении Крыма. Досье
3
Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы
4
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
5
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости