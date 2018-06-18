Разведка ДНР: украинские силовики перебросили к линии соприкосновения 12 РСЗО "Град"

ДОНЕЦК, 18 июня. /ТАСС/. Украинские силовики перебросили в зону конфликта в Донбассе тяжелое вооружение, включая реактивные системы залпового огня "Град". Об этом заявил в понедельник начальник пресс-службы вооруженных сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

"От украинских военнослужащих и местных жителей поступает информация о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По данным Безсонова, в подконтрольный Киеву город Красноармейск в 42 км о линии соприкосновения прибыл эшелон с военной техникой, 18 единиц из которых переброшены в район Курахово. Кроме того, согласно данным разведки, подразделения ВСУ перебросили 13 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 12 РСЗО "Град" в села Хлебодаровка и Зачатовка Волновахского района.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года предполагает отвод артиллерийских орудий калибра свыше 100 мм друг от друга на 50 км, РСЗО - на 70, реактивных систем "Торнадо", "Ураган", "Смерч" и ракеты "Точка" на 140 километров. В соответствии с дополнением стороны должны были отвести от линии разграничения также артиллерию калибра до 100 мм, танки и минометы.