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СМИ: суд отклонил иск лидера Каталонии против экс-премьера Испании Мариано Рахоя

Международная панорама
18 июня, 16:47 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 18, июня. /ТАСС

В суде сочли, что факты, изложенные в жалобе, не доказывают совершение какого-либо неправомерного действия

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МАДРИД, 18 июня. /ТАСС/. Испанский суд отклонил иск каталонского лидера Кима Торры против бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя и экс-заместителя председателя правительства Сорайи Саенс де Сантамарии за должностные преступления. Об этом сообщила в понедельник газета La Vanguardia.

По ее информации, суд счел, что "факты, изложенные в жалобе, не доказывают совершение какого-либо" неправомерного действия. Иск Торры был связан с тем, что Мадрид ранее отказался публиковать в официальном вестнике женералитета указ о назначении новых членов каталонского правительства. Данный шаг властей Испании стал возможен в связи с действием 155-й статьи конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона. Решение было обусловлено тем, что в списке кандидатов, выдвинутых Торрой, фигурировали экс-члены кабмина региона, бежавшие из Испании от правосудия или заключенные под стражу на время разбирательств по делу, связанному с "сепаратистским процессом".

Торра уже заявлял о своей критике в адрес Мадрида, однако в конечном счете уступил правительству Испании и исключил из числа претендентов лиц, у которых имеются проблемы с законом. Тем не менее он настаивал на том, что Рахой и Саенс де Сантамария злоупотребили властью.

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Персоны
Торра, Ким Рахой, Мариано
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