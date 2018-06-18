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Пентагон: коалиция захватила у боевиков в Сирии партию "наркотика джихадистов" на $1,4 млн

Международная панорама
18 июня, 17:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, июня. /ТАСС

Речь идет о препарате каптагон, утверждает американское ведомство

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ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Силы международной антитеррористической коалиции захватили во время операции против боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии крупную партию наркотического препарата каптагон. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Свыше 300 тыс. таблеток каптагона, стоимость которых на черном рынке составила бы $1,4 млн, были захвачены на юге Сирии, в пределах зоны деэскалации близ города Эт-Танф, 31 мая и уничтожены 12 июня, - говорится в распространенном заявлении. - Каптагон часто используется боевиками ИГ. Он получил название "наркотик джихадистов".

Каптагон - сильнодействующий препарат на основе амфетамина. Он был создан в 1950-е годы и первоначально использовался для лечения депрессии, синдрома дефицита внимания и нарколепсии. На Западе этот вид наркотика был запрещен в 1980-х годах, когда обнаружился его побочный эффект - возникновение наркозависимости.

В Сирии с началом вооруженного конфликта было налажено его производство на территориях, находящихся под контролем ИГ. Основными потребителями каптагона стали члены бандформирований, воюющих против правительственной армии, в том числе боевики ИГ и группировки "Джебхат ан-нусра" (запрещена в РФ). Позднее неоднократно фиксировались попытки его контрабанды за пределы региона, том числе в страны Персидского залива и Европы.

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