Генсек ООН призвал ЕС действовать более эффективно в современном мире

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июня. /ТАСС/. Евросоюз мог бы действовать более эффективно в современном мире, который сейчас переживает переходный период. Такое мнение высказал в понедельник генеральный секретарь ОНН Антониу Гутерриш в рамках ежегодных дискуссий по внешней политике, завершившихся в летней резиденции президента Финляндии Саули Ниинистё в городе Наантали.

"В мире, где есть глобальные проблемы, нужен глобальный ответ. Международные отношения должны базироваться на верховенстве закона. Но есть те, кто считает, что каждой стране лучше самой решать проблемы вместо того, чтобы делать это вместе. Проблемой становится недостаток доверия", - указал он.

По его словам, сейчас происходит уход от мира, "который уже не биполярный, не однополярный, но и еще не многополярный". Это, добавил он, однако, "не означает, что многополярный мир будет гармоничным". "Если мы и движемся к многополярному миру, то нам все более необходимо иметь многополярные формы управления и ясный свод правил в международных отношениях. И здесь, я считаю, ЕС может играть крайне важную роль", - подчеркнул Гутерриш.

Он добавил, что более единый и эффективный ЕС нужен ООН и международному сообществу во многих частях мира.

Основные мировые проблемы

Гутерриш отметил, что, хотя времена сейчас непростые, он остается оптимистом. "В последние десятилетия мы были свидетелями роста торговли, мы дольше живем, глобальный средний класс сейчас больше, чем когда бы то ни было. Так что мы живем в лучшем мире, чем раньше, в прошлом", - считает он.

При этом, по словам генсека, проблемой нынешнего времени становится увеличение числа конфликтов - среди них есть как новые, так и те, которые продолжаются длительное время. Он считает, что самая большая угроза миру находится на Ближнем Востоке.

"Во время холодной войны было два идеологических блока, и их контролировали лидеры. Но теперь есть много стран, которые не подчиняются инструкциям лидеров - Израиль, Иран и другие, - они поступают так, как считают нужным", - сказал генсек. Он указал, что "такого, как раньше, механизма, чтобы остановить развитие конфликтов, уже нет", "поэтому все более необходимым становится инвестировать в их предотвращение".

Среди одних из главных вызовов миру Гутерриш назвал то, что впервые после холодной войны международное сообщество почувствовало, что вернулась проблема ядерной угрозы. "Ситуация с КНДР выглядит лучше, чем ранее, но меня беспокоит то, что будет с Ираном", - подчеркнул он.

Кроме того, продолжил Гутерриш, изменение климата в настоящее время происходит быстрее, чем начинают действовать меры, принимаемые в этой связи. "Мы еще не видим особой политической воли отвечать на эти проблемы", - указал он.

Гутерриш добавил, что еще одним вызовом остается растущее в мире неравенство, которое может приводить к радикализации граждан. По его словам, существует связанная с этим "проблема построения справедливой глобализации".