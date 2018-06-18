МИД Республики Корея подтвердил планы Мун Чжэ Ина посетить осенью Пхеньян

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сохраняет намерение нанести визит в столицу КНДР осенью текущего года. Это подтвердил первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Лим Сон Нам, выступая в понедельник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Президент [США Дональд] Трамп [ранее] публично сообщил, что дал председателю [Государственного совета КНДР] Ким [Чен Ыну] прямой номер своего телефона, чтобы они могли перезваниваться напрямую. Такое прямое взаимодействие на уровне лидеров несомненно позволит сохранять будущие переговоры на [верном] пути и поможет выстраиванию доверия между лидерами", - сказал первый замглавы внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

"Этим новым отношениям [с КНДР] позволят расти также регулярные и частые визиты. В этом плане президент Мун [Чжэ Ин] нанесет визит в Пхеньян нынешней осенью, а председатель Ким и президент Трамп пригласили друг друга в столицы своих стран", - заявил Лим Сон Нам.

Намерение Мун Чжэ Ина посетить осенью Пхеньян было зафиксировано в совместной декларации, принятой по итогам апрельской встречи руководителей КНДР и Республики Корея. Данные межкорейские переговоры прошли в пограничном пункте Пханмунджом. Этот саммит двух Корей стал первым за более чем 10 лет.