Экс-премьер Киргизии задержан по подозрению в коррупции

БИШКЕК, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали по подозрению в коррупции бывшего премьер-министра страны Жанторо Сатыбалдиева.

Об этом сообщил в понедельник пресс-центр ГКНБ.

"В настоящее время Стабыладиев водворен в изолятор временного содержания ГКНБ", - говорится в сообщении.

Задержание произведено в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека. В отношении Сатыбалдиева возбуждено дело по статьям "Соучастие в преступлении" и "Коррупция" Уголовного кодекса республики.

Расследование связанного со столичной ТЭЦ дела началось в Киргизии после произошедшей на там в январе нынешнего года аварии, в результате которой практически прекратилось теплоснабжение многоквартирных домов и социальных объектов. Непосредственно перед этим завершилась модернизация ТЭЦ, проведенная китайской компанией TBEA за $386 млн. В ходе расследования уже задержаны несколько высокопоставленных киргизских чиновников и депутат национального парламента.

Сатыбалдиев возглавлял правительство Киргизии в 2012-2014 годах.