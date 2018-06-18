Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Sky: палата лордов отвергла предложение правительства о правах парламента при Brexit

Международная панорама
18 июня, 21:28 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, июня. /ТАСС

Теперь этот вопрос рассмотрит Палата общин

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Палата лордов выступила против предложения правительства Великобритании предоставить парламенту лишь право символического голосования по вопросу о форме выхода страны из ЕС, определяемой биллем о Brexit.

Об этом сообщил телеканал Sky News.

Он передал, что верхняя палата большинством в 119 голосов (354 против 235) отвергла предложение правительства Терезы Мэй предоставить парламенту лишь право символического голосования по вопросу о дальнейших шагах кабинета министров в случае, если депутаты не одобрят положения итогового соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit. Большинство пэров настояло на том, чтобы мнение парламентариев имело в этом вопросе определяющее значение.

Теперь данный вопрос будет отправлен в Палату общин, которая, как ожидается, рассмотрит его уже в среду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы
2
УФСИН Москвы опровергло данные СМИ о плохих условия для иностранцев-болельщиков в СИЗО
3
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
4
Трамп распорядился преобразовать космические силы в отдельный вид войск
5
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы таксиста арестовали на два месяца
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости