Sky: палата лордов отвергла предложение правительства о правах парламента при Brexit

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Палата лордов выступила против предложения правительства Великобритании предоставить парламенту лишь право символического голосования по вопросу о форме выхода страны из ЕС, определяемой биллем о Brexit.

Об этом сообщил телеканал Sky News.

Он передал, что верхняя палата большинством в 119 голосов (354 против 235) отвергла предложение правительства Терезы Мэй предоставить парламенту лишь право символического голосования по вопросу о дальнейших шагах кабинета министров в случае, если депутаты не одобрят положения итогового соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit. Большинство пэров настояло на том, чтобы мнение парламентариев имело в этом вопросе определяющее значение.

Теперь данный вопрос будет отправлен в Палату общин, которая, как ожидается, рассмотрит его уже в среду.