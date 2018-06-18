В Киеве и еще нескольких городах Украины из-за долгов отключили телеканал "UA: Первый"

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Из-за долгов вещание телеканала "UA: Первый" из состава Национальной общественной телерадиокомпании Украины было с понедельника прекращено в Киеве, Одессе, Днепре, Виннице, Тернополе, Чернигове, Белополье, Изюме и Ковеле.

Об этом сообщает пресс-служба Национального общественного телевидения Украины (НОТУ).

Это решение было принято концерном Радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) из-за неуплаты за трансляции. "С апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной радой, не было предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 млн гривен (около $3 млн)", - отмечают представители "UA: Первый".

По данным ТВ, из государственного бюджета на его финансирование выделено вдвое меньше денег, чем того требует закон об общественном телевидении и радиовещании Украины. "Концерн РРТ проинформировал НОТУ, что приостановление аналоговой трансляции "UA: Первый" происходит ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера и продлится до момента погашения долга", - сказано в сообщении.

От отключения аналогового вещания больше всего пострадают зрители в небольших населенных пунктах - маленьких городах и селах, так как там не представлены сети кабельных операторов.

Решение о создании ПАО "Национальное общественное телевидение Украины" Верховная рада приняла в марте 2015 года, в апреле того же года законопроект подписал президент Петр Порошенко. В соответствии с законом, бюджет НОТУ должен составлять 0,2% от государственного бюджета.

На 2017 год государство выделило национальному вещателю около 970 млн гривен (примерно $35 млн), которых было достаточно только для покрытия текущих расходов. Еще 300 млн гривен НОТУ не получила. Ее председатель Зураб Аласания ранее заявлял, что из госбюджета на 2018 год на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины выделили только половину необходимых средств. В связи с недофинансированием НОТУ с апреля 2018 года начала сокращение числа сотрудников с 7 тыс. до 3 тыс.