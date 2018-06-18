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Климкин признал, что вопрос предоставления Украине автокефалии является политическим

Международная панорама
18 июня, 21:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, июня. /ТАСС

Министр иностранных дел Украины надеется, что вопрос автокефальной церкви будет решен в "обозримой перспективе" и это "будет независимый процесс"

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КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал, что попытки создания автокефальной церкви в стране носят политический характер.

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"Вселенскому патриарху для принятия решения не нужно формально согласие церквей, нужны консультации, - сказал он в интервью украинскому "5 каналу". - Конечно, тут есть политика, конечно, это есть путь для дальнейшей независимости, но это очень важно для всех верующих".

При этом Климкин отметил, что решение будет обсуждаться и приниматься синодом, потом планируется процесс формирования единой церкви. Он выразил надежду, что вопрос украинской автокефальной церкви будет решен в "обозримой перспективе" и это "будет независимый процесс".

В стране в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). На Украине также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

В конце апреля Верховная рада Украины поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении разрешения на автокефалию православной церкви на Украине.

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