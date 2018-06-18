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Минюст США расследует нарушение экс-главой ФБР правил работы с секретной информацией

Международная панорама
18 июня, 23:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, июня. /ТАСС

Генеральный инспектор ведомства Майкл Хоровиц сообщил, что "получил от ФБР необходимую документацию" по этому вопросу

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ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США расследует нарушение экс-главой ФБР Джеймсом Коми правил работы с засекреченной информацией. Об этом заявил в понедельник генеральный инспектор ведомства Майкл Хоровиц на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США.

Законодатели спросили, расследует ли он факт нарушения работы с секретной информацией, который состоит в том, что Коми в бытность директором ФБР составил несколько служебных записок, касающихся его встреч с американским лидером Дональдом Трампом. "Да, мы это расследуем и опубликуем доклад по этому поводу", - подчеркнул Хоровиц.

Он рассказал, что "получил от ФБР необходимую документацию" по этому вопросу.

Трамп отправил Коми в отставку в мае 2017 года, заявив, что был не удовлетворен его работой. Как сообщала ранее The New York Times, еще до увольнения с поста директора ФБР Коми составил несколько служебных записок, касающихся его встреч с Трампом. В одной из них говорилось, что президент якобы просил прекратить расследование, которое тогда велось в отношении Майкла Флинна, занимавшего пост помощника президента по национальной безопасности и впоследствии уволенного.

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Коми, Джеймс Трамп, Дональд
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