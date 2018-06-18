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Верховный комиссар ООН высказался против разделения семей мигрантов в США

Международная панорама
18 июня, 23:32 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 18, июня. /ТАСС

Филиппо Гранди заявил о готовности помочь Штатам найти гуманные и безопасные альтернативы этой практике

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ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди высказался против применяемой в США практики разделения семей мигрантов, нелегально проникающих в страну через границу с Мексикой. В распространенном в понедельник в Женеве заявлении он назвал такие действия травмирующими психику, подчеркнув готовность помочь Соединенным Штатам в поиске "гуманных и безопасных альтернатив" этой практике.

"Есть эффективные пути обеспечения контроля на границе, [которые исключают случаи, когда] семьи подвергаются длительным психологическим травмам, связанным с разделением детей и родителей", - сказал Гранди.

В этой связи Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обратилось к Вашингтону с призывом "отдать приоритет сохранению единства семей и наилучших интересов детей" при проведении новой политики контроля за границей с Мексикой. Ведомство напомнило, что в последние годы многие семьи покидают страны Центральной Америки, спасаясь от убийств, насилия, похищений и принудительного вовлечения детей в банды. По мнению УВКБ, следует обратиться к "глубинным причинам" бегства людей из стран Центральной Америки и предоставлять защиту семьям беженцев.

В начале июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) также высказало обеспокоенность фактами разделения семей мигрантов в США. В его заявлении говорилось, что политика нулевой терпимости, недавно введенная в действие в регионах вдоль южной границы Соединенных Штатов, привела к тому, что люди, задержанные при попытке проникнуть в страну без соблюдения правил, подвергаются уголовному преследованию, а их детей, включая очень маленьких, забирают у них. УВКПЧ расценило такие действия как произвольное и незаконное вмешательство в жизнь семьи, являющееся серьезным нарушением прав ребенка.

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