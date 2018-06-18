Премьер Испании рассчитывает встретиться с лидером Каталонии в начале июля

МАДРИД, 18 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес рассчитывает встретиться с каталонским лидером Кимом Торрой в начале июля. Соответствующее заявление премьер сделал в понедельник в интервью телекомпании Televisión Española.

Он заверил, что в скором времени завершит согласование дат встреч с главами всех испанских регионов. "С Торрой я рассчитываю встретиться в первых числах июля", - сказал Санчес. Премьер выразил надежду на то, что "в Каталонии может быть дан старт новому этапу".

Глава правительства, пришедший к власти в результате выражения вотума недоверия кабинету министров Мариано Рахоя, объяснил, что не планирует объявлять о проведении внеочередных всеобщих выборов. Санчес отметил, что хочет "созвать волеизъявление в 2020 году".

По словам премьера, Мадрид призывает к "европейской солидарности" по вопросу миграционной политики. "Я начну раунд встреч с моими европейскими коллегами", - добавил Санчес. Он уточнил, что в субботу планирует встретиться в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.