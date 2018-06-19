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Число жертв теракта на северо-востоке Нигерии возросло до 43

Международная панорама
19 июня, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Взрывы, по данным властей, осуществили две девочки-смертницы

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ТАСС, 19 июня. Число жертв теракта, совершенного в ночь на воскресенье на северо-востоке Нигерии, возросло до 43. Такие уточненные данные представителей местных властей привело в понедельник Agence France-Presse.

Ранее силовики сообщали, что в результате двух взрывов в городе Дамбоа (штат Борно) погиб 31 человек. Жители отмечали праздник разговения Ид аль-Фитр, наступивший после окончания священного для мусульман месяца поста. Взрывы, по данным властей, осуществили две девочки-смертницы.

Как отмечают в администрации города, еще 12 человек получили тяжелые ранения. Их уже перевезли в госпиталь Майдугури, который находится в столице штата Борно.

Силовики убеждены, что за преступлением стоит действующая в регионе радикальная группировка "Боко харам". Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних Нигера, Камеруна и Чада. "Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

С 2009 года боевиками "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убито более 20 тыс. человек. Около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами.

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