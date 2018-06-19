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МИД Ирана: на Ближнем Востоке размещено 80 ядерных зарядов, но Тегерану они не принадлежат

Международная панорама
19 июня, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заряды принадлежат "подстрекателям войны, которые громко кричат о якобы имеющихся иранских амбициях" в области военной ядерной программы

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ТАСС, 19 июня. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что на Ближнем Востоке находится около 80 ядерных зарядов, но ни один из них не принадлежит Ирану. Об этом во вторник сообщает агентство Mehr.

"На Ближнем Востоке размещены как минимум 80 ядерных боеголовок. Ни одна из них не находится в Иране", - заявил Зариф. Министр добавил, что эти ядерные заряды принадлежат "подстрекателям войны, которые громко кричат о якобы имеющихся иранских амбициях" в области военной ядерной программы. "Пришло время начать разговор о подлинных региональных и нерегиональных угрозах", - заключил он.

На своей странице в Twitter Зариф разместил таблицу с количеством ядерных зарядов, имеющихся у различных стран по состоянию на январь 2018 года, со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. В этом списке упомянут Израиль с 80 единицами ядерного оружия. При этом официально Израиль не подтверждает и не опровергает наличие у него боеголовок.

В последнее время наблюдается обострение отношений между Ираном, США и Израилем. Это связано с выходом Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.

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