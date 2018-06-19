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Источник: лидеры ЕС обсудят на саммите 28-29 июня концепцию миграционной реформы

Международная панорама
19 июня, 13:58 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 19, июня. /ТАСС

Отмечается, что на саммите рассмотрят меры по блокированию смены страны пребывания после получения убежища

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БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств ЕС обсудят концепцию реформы европейской миграционной системы на саммите Евросоюза 28-29 июня. Об этом сообщил ТАСС во вторник европейский дипломатический источник.

"Европейские лидеры обсудят концепцию реформы миграционной системы ЕС, - отметил дипломат. - Речь, в частности, пойдет о мерах по блокированию смены страны пребывания после получения убежища".

Ранее несколько европейских источников сообщали, что лидеры 28 стран ЕС должны обсудить создание в сопредельных с ЕС государствах центров приема кандидатов на получение убежище в странах Евросоюза, чтобы затем организовать упорядоченный въезд в ЕС лиц, которым убежище будет предоставлено.

В правящей коалиции ФРГ в минувшие выходные произошел острый политический кризис из-за проблемы мигрантов, контроля границ Германии и высылки из страны нелегалов, грозящий стране расколом коалиции. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила найти решение на европейском уровне и созвать экстренный саммит по миграции, однако Европейский совет заявил, что не видит смысла в экстренном саммите, когда через 10 дней в Брюсселе пройдет плановая двухдневная встреча европейских лидеров, где тема миграции станет основной.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Германия
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