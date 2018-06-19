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Денисова просит в первую очередь посетить Балуха, Сенцова, Клыха и Кольченко

Международная панорама
19 июня, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Омбудсмен Украины обещала российской коллеге обеспечить синхронное посещение четырех граждан, содержащихся на территории Украины

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить ей в первоочередном порядке посещения четырех граждан, находящихся в заключении на территории России, обязуясь в свою очередь предоставить ей аналогичную возможность.

"Прошу вас содействовать в посещении мною Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха и Александра Кольченко с целью мониторинг соблюдения их прав на надлежащую медицинскую помощь. Одновременно с этим обеспечу вам синхронное посещение четырех граждан, содержащихся на территории Украины, в соответствии с заявленным вами списком", - говорится в письме Денисовой, облицованном ее пресс-службой.

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