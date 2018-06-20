Разделяй и властвуй: зачем власти Украины вмешиваются в дела религии

Сообщения о том, что на Украине с подачи президента Петра Порошенко вот-вот будет создана независимая от Московского патриархата православная церковь, которая положит конец церковному расколу и будет соответствовать избранному страной пути "в демократическую Европу без России", почти ежемесячно появляются в информационном пространстве. Какое значение эта инициатива имеет в условиях и так непростой религиозной ситуации на Украине и как могут развиваться события дальше, ТАСС рассказали эксперты и священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

С чего все начиналось

Попытки создать поместную, то есть независимую от Московского патриархата, церковь предпринимались на Украине с начала 90-х годов. Собственно, появление так называемого Киевского патриархата в 1992 году было ярким примером того, как националистически настроенные политики пытались создать в стране "карманную" церковь.

Тогдашний митрополит Киевский Филарет (Денисенко), заручившись поддержкой первого президента Украины Леонида Кравчука, объявил о том, что теперь он патриарх независимой церкви "Киевского патриархата". Так как это шло вразрез со всеми церковными канонами, митрополит сначала был запрещен в служении, а затем в 1997 году за упорство в раскольнической деятельности предан анафеме, то есть отлучен от церкви. Не признанный ни одной церковью мира Киевский патриархат имеет сегодня около четырех тысяч общин.

В 90-е годы на Украине была возрождена и обновленческая организация Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), изначально созданная националистически настроенными священниками в 20-е годы XX века, а затем постепенно самораспустившаяся. УАПЦ также не признана никем и имеет на сегодняшний день около тысячи приходов.

В 2008 году тогдашний президент Виктор Ющенко попытался заручиться поддержкой Вселенского патриарха, предстоятеля Константинопольской православной церкви Варфоломея в создании независимой церкви на Украине. Нынешний глава государства Петр Порошенко назвал создание автокефальной церкви на Украине частью своей политической программы и пообещал, что к 1030-летию Крещения Руси, то есть к 28 июля 2018 года, эта задача будет решена. А Верховная рада уже дважды обращалась с этой просьбой к Вселенскому патриарху: в 2016 году и в конце апреля 2018 года.

Ответ Варфоломея Раде

Если до последнего времени эти попытки ни к чему не приводили, а сам Варфоломей заявлял, что "проблему церковного единства можно решить только каноническими, не политическими методами, то в апреле этого года его тон изменился.

"Вселенский Патриархат заботится о сохранении всеправославного единства и о православных церквах во всем мире, особенно об украинском православном народе, получившем спасительную христианскую веру и святое крещение из Константинополя, — говорится в сообщении синода, пришедшем в ответ на последнее обращение Верховной рады. — Как истинная церковь-мать, мы рассмотрели вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, и, получив от церковных и гражданских властей, представляющих миллионы украинских православных христиан, прошение об автокефалии, решили тесно взаимодействовать и координировать действия со всеми братскими православными церквами по этому вопросу".

Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко, комментируя корр. ТАСС этот ответ Константинополя, подчеркнул, что "священноначалие Украинской православной церкви (УПЦ МП — прим. ТАСС) ни за какой автокефалией к Вселенскому патриарху не обращалось". "Таким образом, Константинополь, по сути, попирает законы, реагируя, с одной стороны, на обращение властей, хотя на Украине церковь отделена от государства, а с другой, — поддерживая своим вниманием раскольников", — отметил он.

К тому же в данном случае всплыл давний юрисдикционный спор между Константинопольским и Московским патриархатами. Как считает Петрушко, Константинополь, называя себя "церковью-матерью" для Киева, пытается оспорить осуществленную еще в начале XVII века передачу Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Константинополь заявляет сейчас, что это была "не полноценная передача, а делегирование неких прав в рамках экзархата". "Такое мнение Константинопольская церковь выражала неоднократно, начиная с 20-х годов XX века", — пояснил Петрушко.

Эстонский сценарий?

Усилия нынешней власти внести политику в церковную жизнь вызывают возмущение у православных на Украине.

"Нынешняя попытка получить автокефалию отличается большей дерзостью, огромным пиаром в СМИ, — рассказал заместитель Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич. — Нас пытаются убедить, что все уже свершилось, а нам остается просто подчиниться. Тут вспоминается украинская пословица "Без меня меня женили". Такая ситуация вызывает возмущение у церковного народа".

"Кроме того, нам непонятна до конца позиция Константинопольского патриархата. Его представители официально никаких сообщений нашей церкви не присылали. Мы узнаем о развитии идеи автокефалии из СМИ, и это вызывает недоумение", — отметил он.

Эксперты не исключают, что Константинополь может пойти по тому сценарию, который был осуществлен в Эстонии, где в 1993 году при поддержке местной власти Константинополь предоставил раскольничьей Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ) права автономной юрисдикции в своем составе.

"Константинопольской церкви, вероятно, будет наиболее удобно создать структуру на Украине под своей юрисдикцией с той или иной степенью автономии, что позволит еще долго затягивать процесс с реальной автокефалией", — отметил Петрушко. "Но тогда украинские политики рискуют получить в этой истории лишь "навар от яиц", — подчеркнул он.

Больше политики, чем религии

Украинский протоиерей Николай Данилевич отмечает, что украинские националисты ожидают сейчас решения Константинопольского патриарха. "Сейчас даже самые оголтелые националисты притихли, храмов наших пока не захватывают. Они обещали захватить Киево-Печерскую лавру и другие святыни, но сейчас выжидают, потому что понимают, что их радикальные действия могут обернуться против них, желающих, чтобы их признали представители мирового православия. Этот факт, кстати, подтверждает то, что те захваты храмов, которые имели место, были "рукотворными", а не стихийными", — рассказал протоиерей.

"Православие на Украине переживает один из самых сложных периодов, и в этом больше политики, чем религии, — считает он. — Политики и раньше было немало, но теперь это уже не просто политика, а геополитика. Хотят сделать тему предоставления автокефалии еще одним инструментом борьбы с Россией и поддерживают те религиозные организации, которые имеют явную антироссийскую направленность. Есть основания полагать, что в процесс включены не только украинские политики, но и другие сильные мировые державы".

"Однако политическая конъюнктура меняется, а церковь существует на протяжении веков и не должна размениваться на эти сиюминутные интересы", — уверен Николай Данилевич.

Антонина Мага