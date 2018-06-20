США поддерживают контакт с КНДР после саммита Трампа и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакт с правительством КНДР и внимательно отслеживают информацию о визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в КНР. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы внимательно наблюдаем за этим, мы продолжаем поддерживать контакт с правительством Северной Кореи. Мы рассчитываем, что они будут выполнять свои обязательства и соглашения, заключенные на прошлой неделе на саммите", - сказала она. Науэрт добавила, что "Вашингтон остается в контакте с северокорейским правительством".

Кроме того, представитель Госдепартамента прокомментировала по просьбе журналистов публикации в государственных СМИ КНДР, в которых утверждалось, что США согласились на пошаговый подход к денуклеаризации Корейского полуострова. "Наши цели и наша политика вполне ясны, и я бы не верила различным государственным заявлениям", - сказала она. На уточняющий вопрос репортера, почему Соединенные Штаты не намерены верить сообщениям других государств, она не ответила.

Ким Чен Ын ранее прибыл в КНР, где у него состоялась в том числе встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний. За последние три месяца он посещает КНР в третий раз. О первых двух визитах лидера КНДР китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.

По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тысячи американских военнослужащих.