В Госдепартаменте отметили значительный успех перемирия в Сирии, утвержденного РФ и США

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Перемирие на юго-западе Сирии, договоренность о котором была достигнута президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Гамбурге 7 июля 2018 года, оказалось успешным и позволило помочь многим сирийцам. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

Режим прекращения огня в Сирии, который "соблюдается уже почти год... оказался успешным" не только в вопросе предоставления нуждающимся гуманитарной помощи, но и "несомненно в деле спасения многих жизней сирийцев".

"Это важно для правительства Соединенных Штатов, и я хочу напомнить, что зона деэскалации была создана не только правительством США, но и Иорданией и Россией", - подчеркнула дипломат. Она отметила, что США выступают за сохранение зоны деэскалации на юго-западе Сирии и призывают Москву и Дамаск соблюдать соглашение и не предпринимать односторонних действий в данном районе.

В соответствии с договоренностью о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии, с 9 июля 2018 года вступило в силу перемирие в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

Путин и Трамп приняли совместное заявление по Сирии 11 ноября минувшего года в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Как говорится в документе, "президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".