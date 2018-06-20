CNN: в ФБР все еще работает сотрудник, планировавший помешать избранию Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Занимавшийся в ФБР вопросами контрразведки Питер Стржок, который в 2016 году заявлял своей коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом США, все еще работает в ведомстве. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По ее данным, Стржок был переведен в отдел кадров и продолжает числиться сотрудником ФБР. При этом в его отношении ведется расследование на предмет соблюдения им его профессиональных обязанностей. Как сообщили источники CNN, в пятницу Стржок был выведен из здания ФБР в сопровождении неназванных лиц. По данным канала, это связано с разбирательством.

"Как и в течение последних 20 лет, Питер Стржок с гордостью продолжает оставаться агентом ФБР, который хочет и далее работать для того, чтобы обеспечивать безопасность американского народа", - приводит телеканал слова его адвоката Эйтана Гёльмана.

Стржок занимался в ФБР вопросами контрразведки, а также работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемых Трампу связей с РФ. Стржок также участвовал в разбирательстве в связи с использованием экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки. Ранее в СМИ попала электронная переписка Стржока и его коллеги, юриста ФБР Лизы Пейдж, с которой его связывали романтические отношения. В письмах, датированных 2016 годом, Стржок утверждал, что Трамп "не станет" президентом, заявляя также о намерении "остановить это".

Спецпрокурор Мюллер уже больше года ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. На данный момент спецпрокурор предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.