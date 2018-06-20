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Джонсон заявил, что решение США покинуть Совет по правам человека достойно сожаления

Международная панорама
20 июня, 2:20 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, июня. /ТАСС

Глава МИД Великобритании отметил, что Лондон останется в СПЧ

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ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов покинуть Совет ООН по правам человека (СПЧ) вызывает сожаление. Об этом во вторник заявил в Twitter министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Он также дал понять, что Лондон в этом случае не последует примеру Вашингтона.

"Решение США выйти из СПЧ достойно сожаления. Реформа необходима, но Великобритания никуда оттуда не денется", - говорится в сообщении главы МИД Соединенного Королевства.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека.

В последние месяцы Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. А в 2017 году Хейли заявляла, что в совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

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Выход США из Совета ООН по правам человека
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Хейли, Никки Джонсон, Борис
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