Джонсон заявил, что решение США покинуть Совет по правам человека достойно сожаления

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов покинуть Совет ООН по правам человека (СПЧ) вызывает сожаление. Об этом во вторник заявил в Twitter министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Он также дал понять, что Лондон в этом случае не последует примеру Вашингтона.

"Решение США выйти из СПЧ достойно сожаления. Реформа необходима, но Великобритания никуда оттуда не денется", - говорится в сообщении главы МИД Соединенного Королевства.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека.

В последние месяцы Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. А в 2017 году Хейли заявляла, что в совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.