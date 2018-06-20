HRW: США, выйдя из СПЧ, повернулись спиной к ООН и жертвам нарушений прав человека

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) считает, что США, выйдя из Совета по правам человека (СПЧ), повернулись спиной к ООН. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник HRW от имении ее исполнительного директора Кеннета Рота.

"Выход администрации [президента США Дональда] Трампа из состава СПЧ является печальным отражением однобокой политики [Соединенных Штатов] в области прав человека, при которой защита нарушений Израиля от критики становится для США превыше всего", - отмечается в нем.

"Выйдя [из состава СПЧ], США повернулись спиной не только к ООН, но и к жертвам нарушений прав человека по всему миру, включая Сирию, Йемен, Северную Корею и Мьянму", - говорится в заявлении. "Теперь правительствам других стран придется удвоить их усилия с тем, чтобы обеспечить решение Советом наиболее серьезных проблем, связанных с правами человека", - подчеркнул Рот.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека.

За последние месяцы Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в СПЧ не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.