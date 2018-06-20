Король Иордании призвал разморозить мирный процесс между палестинцами и Израилем

ТАСС, 20 июня. Мирный процесс на Ближнем Востоке "необходимо разморозить путем возобновления серьезных и эффективных переговоров между палестинцами и Израилем". Об этом заявил король Иордании Абдалла II на встрече с советником президента США Джаредом Кушнером и спецпосланником по ближневосточному урегулированию Джейсоном Гринблаттом.

"Мирный процесс должен привести к удовлетворению законных чаяний палестинцев и появлению независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах, существовавших на 4 июня 1967 года", - цитирует короля агентство Petra. Абдалла II подчеркнул, что "вопрос об Иерусалиме является ключом к установлению мира в регионе, и он может быть улажен вместе с другими проблемами при окончательном урегулировании".

Иордания в числе первых выразила тревогу по поводу принятого президентом США Дональдом Трампом 6 декабря 2017 года решения признать Иерусалим столицей еврейского государства и перенести туда американское посольство из Тель-Авива. Король Абдалла II, который исторически считается покровителям религиозных святынь в старой части Иерусалима, публично призвал Трампа отказаться от этого шага. Однако 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США в Израиле. Как заявил премьер-министр Палестины Рами Хамдалла, решение Вашингтона о переносе американского посольства в Иерусалим является "актом агрессии в отношении палестинского народа".

По сведениям общеарабской газеты Asharq AL-awsat, прибывшие во вторник в Амман эмиссары США намерены также посетить Саудовскую Аравию, Египет, Израиль и Катар, где обсудят детали нового мирного плана американской администрации. Встреч с палестинским руководством в Рамалле у Кушнера и Гринблатта не запланировано.