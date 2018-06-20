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Латвия внесла в черный список члена СПЧ при президенте РФ Илью Шаблинского

Международная панорама
20 июня, 15:19 UTC+3 РИГА РИГА 20, июня. /ТАСС

Причиной могла стать публикация в "Независимой газете", в которой говорится, что Шаблинский собирается посетить Латвию с инспекцией

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РИГА, 20 июня. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии. Об этом в среду сообщило Латвийское телевидение.

Причиной такого решения могла послужить статья в российской "Независимой газете" от 31 мая. В этой публикации говорилось, что Шаблинский по приглашению Латвийского комитета по правам человека намерен приехать в Латвию с инспекцией, чтобы дать оценку реформе по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

Сам Шаблинский позже выступил с опровержением этого материала в "Независимой газете", указав, что действительно собирался посетить Латвию, но в частном порядке, а не в составе некоей инспекции. Он также отметил, что не разбирается в проблемах билингвальной системы образования в республике. Это он также подтвердил и Латвийскому телевидению.

"Впрочем, въезд в страну для Шаблинского все равно оказался закрыт до декабря. В латвийском МИД комментировать информацию о запрете Шаблинскому въезжать в Латвию отказались", - указывает Латвийское телевидение.

В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. Среди них певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев, журналист телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев и корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева. При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.

Спорная реформа

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала будущего учебного года, а завершится - к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов и шествий в знак протеста против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.

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