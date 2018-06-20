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СМИ: авианосцы США не смогут противостоять ВМФ России в случае конфликта в Балтийском море

Международная панорама
20 июня, 15:56 UTC+3

Российские противокорабельные ракеты представляют для авианосцев реальную угрозу, говорится в статье журнала The National Interest

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ТАСС, 20 июня. Американские авианосцы не смогут противостоять российской системе противовоздушной обороны (ПРО) в Балтийском море в случае военного конфликта. Такое мнение приводит во вторник американский журнал The National Interest.

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"Авианосцы класса Nimitz и Ford слишком велики и уязвимы, чтобы действовать в ограниченном пространстве Балтийского моря. Кроме того, российские противокорабельные ракеты наземного и морского базирования представляют реальную угрозу для авианосцев", - говорится в публикации.

Как указывает журнал, российский противокорабельный ракетный комплекс "Оникс" способен "эффективно поразить любой корабль в Балтийском море от Калининграда до шведского побережья".

В издании отметили российские подводные лодки и надводные корабли, оснащенные "выдающимся антикорабельным оружием", а также  российские ракетные комплексы "Бастион" и  С-400, "способные бросить вызов любым американским военным силам в случае военного конфликта".

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