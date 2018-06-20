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Премьер Испании встретится с каталонским лидером 9 июля

Международная панорама
20 июня, 20:19 дата обновления: 20 июня, 21:00 UTC+3

В пресс-службе главы кабмина уточнили, что Педро Санчес 25 июня начнет "раунд встреч с председателями правительств автономных сообществ"

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МАДРИД, 20 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес встретится с каталонским лидером Кимом Торрой 9 июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба премьера.

По ее информации, глава кабинета министров страны начнет "25 июня раунд встреч с председателями [правительств] автономных сообществ". Сначала у Санчеса запланированы переговоры с лидером Страны басков Иньиго Уркулью.

"Правительство также объявляет, что следующая встреча состоится 9 июля в 11:30 по местному времени (12:30 мск) во дворце Монклоа с председателем Женералитета" Кимом Торрой, уточнили в пресс-службе.

В последний раз каталонский лидер был принят в резиденции кабмина Испании в 2016 году. Тогда пост премьера занимал Мариано Рахой, которому в начале июня этого года был вынесен вотум недоверия. Каталонию возглавлял на тот момент Карлес Пучдемон, бежавший впоследствии из страны.

Из-за референдума о выходе региона из состава королевства и провозглашения парламентом автономии независимости в октябре прошлого года взаимодействие между Мадридом и Барселоной практически прекратились. Центральное правительство добилось ограничения самоуправления Каталонии и попыталось нормализовать ситуацию в автономии. Сейчас прямое управление Мадрида в регионе отменено.

Санчес, пришедший к власти благодаря вотуму недоверия Рахою, заявлял, что попытается наладить отношения с каталонскими властями. При этом премьер настаивал на том, что диалог возможен только в рамках закона.

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