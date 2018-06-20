Глава контрразведки ФРГ считает, что хакеры из РФ стоят за атакой на энергокомпании

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Руководитель Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV, контрразведка ФРГ) Ханс-Георг Масен утверждает, что хакеры из России могут стоять за масштабной кибератакой на электросети и энергетические компании Германии. Об этом он заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), выдержки из которого опубликованы в среду.

"Методы совершения нападения в действительности являются одним из свидетельств, указывающих на то, что российская сторона руководила кампанией", - считает Масен. Какие и сколько компаний ФРГ затронула кибератака, Масен не сообщил.

13 июня Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) предупредило об опасности хакерской атаки против немецких поставщиков электроэнергии. По его данным, имели место случаи, когда хакеры проникали в сети поставщиков электроэнергии, однако силам безопасности удавалось не допустить их внедрения в системы управления и производства.

Масен уже не раз обвинял РФ в кибератаках на учреждения ФРГ. В свою очередь, российская сторона такие обвинения неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии о связях киберпреступников с Москвой.