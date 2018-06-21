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Ливийская армия вернула контроль над нефтяными терминалами

Международная панорама
21 июня, 11:49 UTC+3

Крупнейшие в стране экспортные терминалы были захвачены боевиками неделю назад

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ТАСС, 21 июня. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара вернула контроль над захваченными боевиками портами в районе так называемого нефтяного полумесяца (побережье залива Сирт).

Об этом заявил в четверг телеканалу Sky News Arabia представитель ВС, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

"Армия полностью восстановила контроль над всеми портами в районе нефтяного полумесяца, в том числе над Рас-Лануфом и Эс-Сидром", - сказал он.

Неделю назад крупнейшие в стране экспортные терминалы Рас-Лануф и Эс-Сидр подверглись массированной атаке формирований контролировавшего их в прошлом полевого командира Ибрагима аль-Джадрана. Поддержку ему, как сообщалось, оказали связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) исламистские "Бригады обороны Бенгази" и ряд радикальных формирований с юга Ливии. Сам аль-Джадран заявил в распространенном видеобращении о начале операции, направленной "на избавление народа нефтяного полумесяца от гнета и притеснения".

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