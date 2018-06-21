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Столтенберг считает, что возможная встреча Путина и Трампа не противоречит курсу НАТО

Международная панорама
21 июня, 14:29 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, июня. /ТАСС

Встреча президентов может пройти в июле в Европе, где Трамп будет находиться для участия в саммите НАТО, сообщали СМИ

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ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Возможная встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа "не противоречит политическому курсу НАТО". Об этом в четверг в Лондоне заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, информирует агентство Reuters.

Газета The Washington Post ранее со ссылкой на "представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов" сообщила, что Трамп, как ожидается, проведет встречу с Путиным в июле в Европе, где американский лидер будет находиться для участия в саммите НАТО. 20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, главам внешнеполитических ведомств США и РФ по итогам этой беседы было дано поручение проработать вопрос о встрече лидеров. При этом 4 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков указал, что конкретная подготовка саммита пока не ведется.

Британская газета The Times в свою очередь указала в четверг со ссылкой на собственные источники, что Лондон встревожен возможностью встречи в будущем месяце Путина и Трампа, особенно если она состоится перед саммитом НАТО и визитом главы американской администрации в Соединенное Королевство.

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