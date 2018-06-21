СМИ: в Ливии боевики перешли в контратаку в районе "нефтяного полумесяца"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Боевики предприняли контрнаступление на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), выбившей их ранее в четверг из наливных портов в районе так называемого нефтяного полумесяца (побережье залива Сирт). Об этом сообщил новостной портал Al Wasat со ссылкой на источники в местных иловых структурах.

Неделю назад крупнейшие в стране экспортные терминалы Рас-Лануф и Эс-Сидр подверглись атаке формирований контролировавшего их в прошлом полевого командира Ибрагима аль-Джадрана, которым удалось занять порты. Поддержку ему оказали связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) исламистские "Бригады обороны Бенгази" и ряд радикальных формирований с юга Ливии.

Ранее официальный представитель ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари заявлял телеканалу Sky News Arabia, что армия полностью восстановила контроль над всеми терминалами. По данным телеканала, войска ведут преследование банд аль-Джадрана в районе Бен-Джавада.

По поступающей информации, контратаковав, боевики вновь смогли занять ряд районов Рас-Лануфа, заставив хафтаровцев отступить в район расположенной восточнее города промышленной зоны, а также местного аэродрома. Стычки между враждующими сторонами идут до сих пор.

Как передает Al Wasat, сам аль-Джадран в опубликованном им в социальных сетях заявлении, утверждает, что вновь захватил Рас-Лануф. Он также заявил о гибели в боях 20 и пленении нескольких военнослужащих.