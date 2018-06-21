На Украине приступили к разработке закона о полном запрете издательской продукции из РФ

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Специальная рабочая группа на Украине начала разработку законопроекта о полном запрете российской издательской продукции. Об этом сообщил первый заместитель Государственного комитета по вопросам телерадиовещания Украины (Госкомтелерадио) Богдан Червак.

"Наша принципиальная позиция заключается не только во введении санкций, но и во внесении изменений в законодательство, согласно которым будет полностью запрещено поступление книг из Российской Федерации. Уже создана рабочая группа, которая разрабатывает такой закон, и представитель Госкомтелерадио входит в ее состав", - рассказал он в интервью "Укринформу".

"Закон будет состоять из одного предложения: ввоз российской книгоиздательской продукции с территории страны-агрессора запрещен", - подчеркнул он.

Ранее в ведомстве инициировали введение специальных экономических санкций в отношении российских издательств из-за "антиукраинской деятельности". Соответствующее предложение подано на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Также сформирован список из 35 издательств, в числе которых "Эксмо", "АСТ", "Вече", "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф", которые должны попасть под действие ограничительных мер.

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". Во исполнение документа в апреле 2017 года правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. На нарушителей накладывается административный штраф. Право запрещать или разрешать распространение на Украине того или иного издания получил Госкомитет по телерадиовещанию, который выносит свои решения на основании выводов экспертного совета.