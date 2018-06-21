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CNN: Белому дому пришлось оправдываться из-за надписи на куртке Меланьи Трамп

Международная панорама
21 июня, 23:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

По данным телеканала, первая леди США прилетела на встречу с детьми нелегальных иммигрантов в ветровке с надписью "На самом деле мне все равно. А вам?"

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Супруга президента США Дональда Трампа - Меланья - выбрала для поездки в штат Техас, где она посетила центр для содержания детей нелегальных иммигрантов, куртку с надписью "На самом деле мне все равно. А вам?" Белому дому уже пришлось заверить, что никакого подтекста здесь не было. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Как говорится в публикации, в то время, когда первая леди поднималась на борт самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, она была в зеленой ветровке от компании Zara стоимостью $39. На спине имеется надпись белым цветом в стиле граффити: "На самом деле мне все равно. А вам?"

"Это куртка. Никаких скрытых посланий не было. Надеюсь, что после сегодняшнего важного визита в Техас, СМИ не решат сосредоточить внимание на ее гардеробе", - приводит телеканал комментарий официального представителя Белого дома Стефани Гришэм.

Согласно заявлению Белого дома, в Техасе первая леди США намеревалась "поблагодарить сотрудников правоохранительных ведомств и социальных служб за их усердную работу, а также больше узнать о том, какие дальнейшие усилия может предпринять администрация, чтобы воссоединить детей с их семьями". Как отмечает CNN и как видно на опубликованных фотографиях, во время пребывания в штате Меланья Трамп была без ветровки.

В последние дни в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом США политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным министерства внутренней безопасности США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа - демократов, а также ряда его однопартийцев и международной общественности.

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