Помпео призвал власти Ирана соблюдать права своих граждан

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал в четверг правительство Ирана с уважением относиться к правам своих граждан.

"Пять тысяч иранцев арестованы во время протестов в январе. 30 женщин заключены в тюрьмы за протесты против требований носить хиджаб. Сотни суфийских дервишей, десятки экологов, 400 жителей города Ахваз, 30 фермеров из провинции Исфахан - всех их заключил в тюрьмы иранский преступный режим. Иранский народ заслуживает того, чтобы с уважением относились к его правам", - отметил он в своем Twitter.

Ранее в двух других твитах Помпео указал, что "примерно 30% иранской молодежи не имеют работы", и что "иранский коррумпированный режим" тратит "народное достояние" на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС), на "поддержку группировок "Хезболлах" и ХАМАС, а также войны за рубежом, в то время как иранские семье пытаются выжить".

Помпео, выступая 21 мая в фонде "Наследие" в Вашингтоне с программной речью, посвященной политике администрации президента Дональда Трампа в отношении Ирана, заявил, что США намерены оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если правительство страны не изменит свой политический курс. "Лидеры в Тегеране не должны сомневаться в серьезности наших намерений, - указал он. - Санкции будут только усиливаться и становиться все более болезненными.

Кроме того, по словам госсекретаря, Вашингтон намерен поставить Тегеран перед выбором: продолжать спонсировать боевые действия за рубежом, в чем американская сторона регулярно обвиняет Иран, или прекратить этим заниматься и сохранить свою экономику. Помпео также отметил, что Вашингтон намерен отстаивать права иранского народа. "Мы должны защитить права каждого иранца. Он [иранский народ] должен пресечь разбазаривание богатства Ирана за рубежом", - утверждал госсекретарь.

При всем этом Помпео заметил, что Вашингтон готов работать с Тегераном над урегулированием сложившегося кризиса, в том числе путем заключения новой сделки взамен Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), о выходе из которого Трамп объявил 8 мая. СВПД был принят в 2015 году и ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и Евросоюзом.