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СМИ: выборы лидера правящей в Японии партии состоятся 20 сентября

Международная панорама
22 июня, 2:52 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 22, июня. /ТАСС

Предполагается, что действующий руководитель Либерально-демократической партии Японии и премьер страны Синдзо Абэ выдвинет свою кандидатуру в конце июля

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ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Руководство правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии планирует 20 сентября провести выборы своего председателя, который почти автоматически становится и премьер-министром страны. Наибольшие шансы на выборах имеет нынешний руководитель ЛДП и глава правительства Синдзо Абэ, передает в пятницу информационное агентство Kyodo.

Предполагается, что он объявит о выдвижении своей кандидатуры в конце июля после завершения нынешней парламентской сессии. Дата выборов официально будет объявлена в августе.

В прошлом году либерал-демократы проголосовали за то, чтобы разрешить своему лидеру избираться на пост главы ЛДП три трехлетних срока подряд, а не два, как было до сих пор. В случае победы на выборах 20 сентября Синдзо Абэ останется в кресле руководителя правящей партии до 2021 года, то есть в общей сложности будет находиться в нем девять лет. Тем самым он установит рекорд по пребыванию на этом посту за весь послевоенный период.

Премьер-министр Японии избирается в парламенте, как правило им становится лидер партии большинства. Либерал-демократы обладают наибольшим количеством мандатов в обеих палатах высшего законодательного органа страны.

На выборах лидера ЛДП будут баллотироваться еще несколько претендентов. Среди них самым серьезным соперником Абэ выступает бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба. Однако, по данным опросов, он пока уступает нынешнему лидеру либерал-демократов по уровню поддержки. В то же время рейтинг Абэ в последнее время серьезно колеблется из-за скандалов с подозрениями в неоправданных материальных льготах, которые власти якобы предоставляли друзьям главы правительства.

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