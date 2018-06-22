В зоне деэскалации в Сирии совершено нападение на советников из коалиции США

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Одна из бригад "Сирийской свободной армии", дислоцированная в граничащем с Иорданией районе Эт-Танф, и советники из возглавляемой США международной антитеррористической коалиции были атакованы неопознанными вооруженными формированиями 21 июня в зоне деэскалации на юго-востоке Сирии.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы коалиции.

"Ранним вечером 21 июня бойцы [бригады] "Магавир ас-Саура" и советники коалиции в зоне деэскалации рядом с Эт-Танфом были атакованы неопознанными враждебными силами, находящимися за пределами зоны деэскалации", - отметил он.