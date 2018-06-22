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В зоне деэскалации в Сирии совершено нападение на советников из коалиции США

Международная панорама
22 июня, 15:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся

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ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Одна из бригад "Сирийской свободной армии", дислоцированная в граничащем с Иорданией районе Эт-Танф, и советники из возглавляемой США международной антитеррористической коалиции были атакованы неопознанными вооруженными формированиями 21 июня в зоне деэскалации на юго-востоке Сирии.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы коалиции.

"Ранним вечером 21 июня бойцы [бригады] "Магавир ас-Саура" и советники коалиции в зоне деэскалации рядом с Эт-Танфом были атакованы неопознанными враждебными силами, находящимися за пределами зоны деэскалации", - отметил он.

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