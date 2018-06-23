СМИ: лидер социал-демократов может возглавить МВД и МИД в новом правительстве Чехии

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) Ян Гамачек в правительстве, формируемом премьером Чехии и лидером политического движения АНО (Акция недовольных граждан) Андреем Бабишем, может одновременно получить портфели министров иностранных и внутренних дел. Такая договоренность достигнута между этими политиками на завершающихся переговорах о создании правительственной коалиции АНО и ЧСДП, которая в национальном парламенте будет опираться на поддержку Коммунистической партии Чехии и Моравии, сообщило в субботу Чешское радио.

Встреча Бабиша и Гамачека прошла в пятницу вечером в Праге. Они обсуждали кандидатов в новое правительство, десять кресел в котором должно принадлежать АНО, а пять - ЧСДП.

Между АНО и ЧСДП, согласно радио, практически урегулированы разногласия, возникшие из-за выдвижения социал-демократами на пост министра иностранных дел депутата Европарламента Мирослава Похе. Против его участия в кабинете министров возражали коммунисты и президент Милош Земан. Ян Гамачек, претендовавший только на портфель главы МВД, согласился временно исполнять обязанности руководителя МИД.

Ожидается, что Милош Земан в ближайшие дни проведет церемонию назначения нового правительства Бабиша. Ее сроки объявит Пражский град. В середине июля, о чем премьер ранее говорил журналистам, кабинет министров обратится за доверием к депутатам нижней палаты парламента.

АНО победило на состоявшихся в республике в октябре прошлого года парламентских выборах. В нижней палате парламента движению принадлежит 78 из 200 депутатских кресел, но этого недостаточно, чтобы создать однопартийное правительство. Если процесс формирования правительственной коалиции с ЧСДП, опирающейся на голоса парламентариев-коммунистов, будет успешно завершен, то новый кабинет министров сможет заручиться доверием 108 депутатов (фракции социал-демократов и коммунистов в нижней палате парламента насчитывают по 15 депутатов).