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Власти Колумбии сообщили об обнаружении тел убитых эквадорских журналистов

Международная панорама
23 июня, 3:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Представители властей Эквадора находятся в колумбийском городе Калли, чтобы транспортировать тела на родину

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ТАСС, 23 июня. Власти Колумбии информировали МИД Эквадора об обнаружении тел эквадорских журналистов, похищенных и убитых на границе между странами. Об этом сообщила в пятницу министр иностранных дел Колумбии Мария Анхела Ольгин.

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"Вчера я позвонила главе МИД [Эквадора], чтобы сообщить ему, что мы нашли тела убитых журналистов", - приводит ее слова на своем сайте радиостанция Caracol. По данным Ольгин, в настоящее время представители эквадорских властей находятся в колумбийском городе Кали, чтобы транспортировать тела на родину и передать их близким погибших.

27 марта стало известно, что двое журналистов эквадорской газеты El Comercio и их водитель были похищены, когда работали над редакционным заданием недалеко от границы с Колумбией. Инцидент произошел в районе Матахе провинции Эсмеральдас в северо-восточной части Эквадора. Усилия властей по освобождению похищенных не увенчались успехом. 13 апреля президент Эквадора Ленин Морено сообщил, что трое сотрудников СМИ были убиты.

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