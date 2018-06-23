Губернатор Окинавы потребовал сократить военное присутствие США на острове

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Чрезмерная концентрация военных баз США на острове Окинава ложится тяжелым бременем на местных жителей и противоречит наметившейся сейчас тенденции к разрядке напряженности в Восточной Азии. Об этом заявил в субботу губернатор Окинавы Такэси Онага, выступая на траурной церемонии в городе Итоман на юге острова по случаю 73-й годовщины окончания там кровавой битвы между американскими и японскими войсками, которая стала последним крупным наземным сражением Второй мировой войны. Памятные мероприятия транслировались в прямом эфире телеканала NHK.

"На нашу префектуру, - сказал на церемонии губернатор, - приходится лишь около 0,6% территории Японии. Однако здесь сконцентрировано более 70% площади всех американских военных объектов в стране. Наши жители страдают от постоянных инцидентов и происшествий, связанных с вооруженными силами США".

"В последнее время ситуация в Восточной Азии стала меняться, - отметил губернатор. - Произошла встреча лидеров США и Северной Кореи, которые договорились предпринять шаги к миру и разрядке напряженности". Губернатор в связи с этим вновь призвал вывести с острова авиабазу морской пехоты США Футэмма, которую Токио и Вашингтон намереваются лишь переместить из нынешнего густонаселенного района в другую часть Окинавы.

В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ после участия в траурной церемонии заявил в субботу журналистам в городе Итоман, что в этих планах никаких изменений не намечается. Он пообещал лишь, что после перемещения авиабазы самолеты, вертолеты и конвертопланы морской пехоты США будут летать преимущественно над океаном, а не над населенными пунктами, как сейчас.

Мемориальный комплекс в городе Итоман расположен на месте финальных боев на острове в 1945 году между превосходящими силами американского десанта и остатками гарнизона японских императорских войск. Сейчас там расставлены более 100 черных каменных плит, на которых высечены имена всех погибших во время сражения. В этом списке значится более 240 тыс. человек.

США потеряли более 48 тыс. солдат и офицеров, японская армия - свыше 107 тыс. человек. Остальные потери пришлись на мирное население Окинавы - за 82 дня сражения погиб каждый четвертый местный житель.